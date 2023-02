Lavoratori Roma Metropolitane | Iv | “Assessorato | Mobilità e Giunta si impegnino per io loro futuro”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Nel corso della Commissione con-Bilancio di questa mattina, abbiamo chiesto all’Assessore Patanè e allagaranzie sulla retribuzione dei dipendenti di, che da diversi mesi vivono una situazione di estremo disagio, in attesa che si completi il processo di fusione conServizi per la. Su questo progetto di fusione, tra l’altro, pesa ancora l’incertezza della risoluzione dei contenziosi legali che coinvolgono, per i quali l’Amministrazione non è in grado, al momento, di prospettare tempi certi. In una fase così delicata, chiediamo di non lasciare nella precarietà i dipendenti di questa società, che riteniamo rivesta un ruolo strategico per lo sviluppo della ...