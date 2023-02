L’ambasciata Usa a Mosca | «I cittadini americani lascino immediatamente la Russia»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Lasciare «» laed evitare di recarvisi: è l’avvertimento lanciato dalUsa aa tutti i, affidato a una nota pubblicata sul sito della rappresentanza. Le motivazioni alla base dell’appello vanno dal rischio di essere arrestati alla possibilità di terrorismo, tutte comunque legate alle «conseguenze imprevedibili dell’invasione su vasta scala, non provocata, dell’Ucraina da parte delle forze militari russe».Usa aagli: «Lasciatela» Nella lunga nota delsi legge che istatunitensi potrebbero incorrere in «detenzione da parte di funzionari ...

