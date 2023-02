L’altra guerra di Vladimir Putin

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) "Da tempo osservo le guerre culturali da una comoda distanza. A volte i temi sono interessanti. Ma gli argomenti pericolosi mi hanno dissuaso dall’entrare nella contesa”. Così inizia l’articolo di Gideon Rachman sul Financial Times: “Quindi sono rimasto nella mia tana geopolitica, evitando temi esplosivi come i bagni per i trans, scegliendo argomenti relativamente meno controversi come la Brexit o lanucleare. Ora sono giunto alla conclusione che la mia nicchia geopolitica si sta mischiando allaculturale. Guardate i discorsi di. Le giustificazioni offerte dal leader russo allain Ucraina non poggiano solamente sulla sicurezza o la storia.presenta lavera come un capitolo delle guerre culturali. Nel suo discorso del ...