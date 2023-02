L’allarme dell’ambasciata Usa ai cittadini americani | «Andate via subito dalla Russia»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’ambasciata americana inha esortato istatunitensi a lasciare «immediatamente» il paese. Istatunitensi che «risiedono o viaggiano indovrebbero partire immediatamente», recita la nota. Che invita ad «esercitare una maggiore cautela a causa del rischio di detenzioni illegali». L’ambasciata invita inoltrea «non recarsi in». Perché potrebbero arrivare «conseguenze imprevedibili dell’invasione immotivata e su larga scala dell’Ucraina da parte delle forze militari russe». Ma l’ambasciata mette anche in guardia dalle potenziali molestie e dal rischio di detenzione. E anche «dall’applicazione arbitraria della legge locale, dei voli limitati in entrata e in uscita, ...

... 'Via dalla Russia immediatamente' E oradi ... È quanto si legge in una nota diffusa sul sitoamericana ......in particolare nelle aree lontane dall'... sottolineando che questo rende problematica'... Non sono stati forniti dettagli su quale parte'... nell'Ucraina meridionale: è il grido d'...

L'allarme dell'ambasciata Usa ai cittadini americani: «Andate via ... Open

Gli Usa ai cittadini americani: "Lasciate immediatamente la Russia" QUOTIDIANO NAZIONALE

"Lasciate immediatamente la Russia". L'alert dell'ambasciata Usa a Mosca agli americani L'HuffPost

Attaccate dagli anarchici le sedi diplomatiche italiane a Berlino e Barcellona Avvenire