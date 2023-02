L'affluenza spaventa Meloni. Timori su Salvini assediato e visita a Varsavia in bilico

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Regionali di Lazio e Lombardia: alle 23 al voto solo il 29,5%. La disaffezione può pesare sulla vittoria. Palazzo Chigi lavora a viaggio in Polonia tra 20 e 22 febbraio (quando c'è Biden), ma non aiutano tensioni in maggioranza