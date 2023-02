L' affluenza definitiva alle regionali in forte calo al 40%

In Lombardia (1.504 comuni su 1504) l'è del 41,67% (nel 2018 era al 73,11). Nel Lazio (378 comuni su 378) è del 37,2% (66,55%). Ecco l'nelle province di Lombardia e Lazio, dove si ...La partita va oltre la conquista delle regioni da parte delle forze in campo ma è importante per definire gli equilibri tra i partiti all'interno delle singole coalizioni 17:30...

Affluenza definitiva in picchiata al 39,8%. Crolla in Lombardia dove alla chiusura dei seggi ha votato solo il 41,6% degli elettori ed è il dato più basso in 53 anni. L’affluenza più bassa… Leggi ...(Adnkronos) – Affluenza al 40% alle elezioni regionali 2023 in Lazio e Lombardia. Il dato nazionale definitivo del Viminale, relativo ai 1.882 comuni al voto, attesta un netto calo rispetto alle ...