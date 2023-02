L’acquisto più costoso della Juventus? Non è stato Ronaldo | ecco perché

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Cristianoun investimento molto esoso per la, ma c’è in realtà qualcun altro che è comolto di più. Nel corsopropria storia lanon si è mai evidenziata particolarmente per essere una società dalle spese folli, anzi nella maggior parte dei casi il suo intento era quello di crearsi i campioni in casa. Questa è la motivazione delè sempre stata molto criticatodi Cristianoda partemaggior partesocietà e dei tifosi bianconeri, ma nonostante questo il portoghese alla fine non è colui che è codi più di tutti. LaPressePartiamo prima di tutto dai numeri semplici e freddi e se dovessimo parlare ...