La tassa sul celibato | l’amaro ventennio dei single

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Voi vi sposate, e io pago, e io pago!”, diceva Totò al figlio che era Carlo Croccolo, e alla sua fidanzata. Ma era solo un simpatico e riuscito film. Dal 13 febbraio del 1927, chi era celibe doveva pagare. Questafu istituita dalla dittatura fascista, con lo scopo di favorire i matrimoni e, di conseguenza, incrementare il numero delle nascite. Ci volle il 1943 per la sua abolizione, e per far tornare libero l’uomo privo di talamo. Scapoloni in camerata Lasuldel 1927, foto da Il Giornale di Salerno Fu un flop: in quegli anni il tasso di natalità addirittura diminuì. Secondo l’ideologia fascista, una popolazione numerosa era indispensabile per perseguire gli obiettivi di grandezza nazionale che si pretendeva spettassero all’Italia. Oltre che per avere un esercito il più numeroso possibile in vista delle ...