«La sua mascella sul mio ginocchio | Strulli morì così e io non l’ho mai dimenticato»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Robertoè morto a 26 anni su un campo di pallone, era il portiere dell’Ascoli in Serie C. Il 15 febbraio del 1965dopo uno scontro fortuito di gioco con il centravanti della Sanbenedettese Alfiero Caposciutti. E’ stata il primo morto sul campo in Italia. Walter Veltroni ha intervistato per il Corriere della Sera Caposciutti, che oggi ha più di ottanta anni. E di quel giorno non hanulla. Il racconto di quel maledetto scontro di gioco è ancora da brividi: “Ho sentito un agghiacciante scricchiolio d’ossa.ha fatto un movimento, sull’erba, poi non si è più mosso, aveva gli occhi sbarrati, era in coma. I giocatori sono rimasti calmi, il pubblico in silenzio: il fallo era parso a tutti chiaramente involontario”. Veltroni racconta che Caposciutti era rotolato a terra, si era subito alzato ...

Gli inizi non sono proprio dei migliori: laprima schiacciata si conclude con unarotta (assieme a un bel po' di denti) sul cerchio del canestro. Comunque sia, in un anno arriva a ...Nel 1955, Louis e Mary Leakey scoprirono l'Uomo Schiaccianoci, un teschio con unarobusta ... primate del Pleistocene, e gli archeologi conclusero che gli oggetti in pietra fossero opera. ...

«La sua mascella sul mio ginocchio, Strulli morì così e io non l'ho ... IlNapolista

Roberto Strulli, morto sul campo da calcio, e il ricordo di Caposciutti: «Sbatté la mascella sul mio... Corriere della Sera

ANDI Latina, 18 febbraio: “Rialzo del seno mascellare per via crestale” ANDI

Balena inghiotte un sommozzatore alla ricerca di aragoste. «Non ... ilgazzettino.it

Picchiata da un senzatetto, le scoprono un tumore e viene investita da un’auto Il Fatto Quotidiano

lui per farla sua, io per segnare il terzo gol. Quando ho capito che lui stava per arrivarmi addosso ho cercato di fermarmi. Ma lui, per sfortuna, mise una mano all’esterno delle mie gambe e una ...«Ho sentito un agghiacciante scricchiolio d’ossa. Strulli ha fatto un movimento, sull’erba, poi non si è più mosso, aveva gli occhi sbarrati, era in coma. I giocatori sono rimasti calmi, il pubblico i ...