La strage dei russi | dall' inizio della guerra | mai così tanti morti tra i soldati di Putin

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’offensiva di Mosca non sfonda, maitante vittime. Londra: «824al giorno». Infuria la battaglia a Est, razzi su Kharki

... 'A parlare con Zelensky Se fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e allasuoi soldati esuoi civili. ...... 'Io a parlare con Zelensky, se fossi stato il presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato, perché stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e allasuoi soldati esuoi ...

Strage di soldati russi in Ucraina: 'Mai tanti morti dall'inizio della guerra' Agenzia ANSA

La lunga strage delle donne Livesicilia.it

La Lega: ''Introdurre il reato di ''strage di animali'' per chi posiziona ... il Dolomiti

Terremoto in Siria, la strage dei bambini TGCOM

Strage di Alcamo Marina, quei misteri di Alkamar che fanno ancora paura Il Sole 24 ORE

Silvio Berlusconi torna a parlare della guerra in Ucraina e afferma: "Da premier non sarei mai andato a parlare con Zelensky perché stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei ..."A parlare con Zelensky Se fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili.