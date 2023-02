La stagione 2 di Uncoupled si farà? L’indiscrezione dopo la cancellazione

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 13 febbraio 2023)ha fatto il suo esordio su Netflix nel 2022. La serie tv di Darren Star e Jeffrey Richman ha ricevuto una tiepida accoglienza. Nonostante questo, alcuni spettatori avevano ammesso di essere impazienti per l’arrivo della seconda. Purtroppo, la piattaforma, basandosi sulle visualizzazioni ricevute, ha deciso di cancellare il progetto. Nelle ultime ore, la situazione si è ribaltata grazie a una notizia che, sicuramente, non potrà non far piacere ai fan. Perè davvero finita? La svolta inaspettataracconta la storia di Michael (Neil Patrick Harris), un agente immobiliare che, alla soglia dei suoi cinquant’anni viene lasciato dal compagno. L’accaduto, ovviamente, lo getta in un vortice di disperazione e apatia. Poco, però, deciderà di rimettersi in gioco grazie ...