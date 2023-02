“La signorina sta esagerando | la prendo a schiaffi” | le minacce al comizio del consigliere di Collepasso alla sindaca – Video

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Questa, o signoretta, sta. Vado in Comune e la, di fronte ad altri presenti”. Sono le parole pronunciate daldi opposizione di, in provincia di Lecce, Salvatore Perrone, diretteLaura Manta. “Sembra che goda solo nel fare querele – ha continuato Perrone – gode solo così”. Stando a quanto scritto dai consiglieri di maggioranza, in piazza, al, tutti gli esponenti di minoranza avrebbero applaudito l’intervento di Perrone, definito “sessista e vergognoso”. “Questa sera è andato in scena uno spettacolo volgare e osceno. Un continuo di offese sessiste e violente, ovviamente solo perché sono una donna” è stata la risposta dellaManta. ...

Non gode mai, gode come donna soltanto quando fa querele'. E ancora: 'Domani mattina la prendo a schiaffi sul Comune, pure in presenza di persone, perchéesagerando questao signoretta di Collepasso'. Sono questi alcuni dei commenti pronunciati nel corso di un comizio tenuto in piazza Dante a Collepasso (in Salento) nella serata di ...LECCE - "Non gode mai, gode come donna soltanto quando fa querele". E ancora: "Domani mattina la prendo a schiaffi sul Comune, pure in presenza di persone, perchéesagerando questao signoretta di Collepasso". Sono questi alcuni dei commenti pronunciati nel corso di un comizio tenuto in piazza Dante a Collepasso (in Salento) nella serata di ...

“La signorina sta esagerando, la prendo a schiaffi”: le minacce al comizio del consigliere di… Il Fatto Quotidiano

"Non gode mai", "La prendo a schiaffi quella signorina": al comizio minacce e insulti sessisti contro sindaca… La Repubblica

Insulti sessisti e minacce al comizio dell’opposizione: “Prendo a schiaffi la sindaca” LeccePrima

Morta la “signorina Lidia“ di Villa Gioiosa LA NAZIONE

B M – Incredibile: Gli arbitri “rubano” almeno un punto alla Italchimici ... ValleUmbraSport

“Questa signorina, o signoretta, sta esagerando. Vado in Comune e la prendo a schiaffi, di fronte ad altri presenti”. Sono le parole pronunciate dal consigliere di opposizione di Collepasso, in ...Il Maestro Carlo Pirone ci sta aiutando. Ha preso a cuore Mehmet e non solo lo ha assunto nel suo ristorante, ma gli ha proposto di fare un disco insieme a me che si intitola Un'estate d'amore.