La sfida del Mediterraneo e la popolarità europea Le pagelle di Dini sul governo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’alta tensione tra Macron e Meloni, per via dell’incontro tra il presidente ucraino Zelensky e il numero uno dell’Eliseo, è ormai archiviata. L’episodio, comunque, è indice di “una grande debolezza interna di Macron, sempre più insidiato da Le Pen. Mentre il premier italiano si sta dimostrando molto valido in politica estera”. Il giudizio è di Lamberto, ex direttore generale della Banca d’Italia e già premier e ministro degli Esteri. Che risultati sta ottenendo Meloni in politica estera? I timori di alcuni fuori dall’Italia sull’arrivo di un nuovoa trazione conservatrice erano corretti? Non erano giustificati. La linea che ha assunto Meloni in politica estera è molto chiara: sostegno all’Ucraina, il paese aggredito, e filo atlantismo. Peraltro anche la scelta di continuare a mandare aiuti militari a Kiev è molto significativa. Come vede ...