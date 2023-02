La sala stampa esulta per la sconfitta di Ultimo e lui si rifiuta di parlare con i giornalisti

Leggi su biccy

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ieri pomeriggio è diventato virale un video girato indurante le battute finali del Festival di Sanremo. Nel dettaglio vediamo ire – anche in maniera sguaiata – per il mancato trionfo diche si è dovuto accontentare di un onesto quarto posto dietro Mr Rain, Lazza e ovviamente Marco Mengoni. laanche quest’anno conferma la sua grandissima professionaliàpic.twitter.com/xbaOq1UMHH — wonderwall (@unodue100) February 12, 2023 Il cantante di Alba non ha mai risposto in maniera diretta a questa ovazione, ma quando è andato da Mara Venier nello speciale di Domenica In, al contrario di tutti gli altri artisti, non ha mai rivolto parola aipresenti in studio e le uniche domande che gli sono state ...