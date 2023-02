La recessione può attendere L’Europa evita il burrone

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Chi la temeva sarà rincuorato, chi non l’ha mai prevista potrà sembrare indifferente. No, l’annunciatain Europa, non ci sarà. In quelle aggiornate e presentate dal commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, Bruxelles ha alzato le stime di crescita dell’area euro nel 2023, portandola allo 0,9% dal precedente 0,6%. E questa è la prima prima buona notizia. Poi ce ne sta un’altra buona e una terza meno. In ordine, il pil dell’Italia aumenterà dello 0,8% nel 2023, dopo il più 3,9% del 2022. Nelle precedenti previsioni, la crescita tricolore era stata stimata nell’ordine dello 0,3% per l’anno in corso. Dunque, c’è stato in questi mesi uno scatto dello 0,5%. La brutta notizia è che nel 2024 l’Italia sarà il Paese dell’Ue con la minore crescita economica, all’1%. Dall’altro lato della scala, Irlanda e Malta saranno i Paesi dell’Ue correre di più sia nel 2023 che ...