La Rai alle Grandi Manovre

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Si cerca un’uscita morbida a Fuortes ma l’obiettivo è cambiare tutto il Cda Il Messaggero, di Mario Ajello, pag. 7 È stato un Sanremo «comunista». O comunque l’ultimo colpo di coda di una sinistra arroccata all’Ariston e a Viale Mazzini e che non rispecchia più – questa la motivazione dell’assedio della destra alla Rai – l’Italia che c’è fuori cioè il Paese di Giorgia. E allora, il trasloco dell’amministratore delegato Fuortes e il Raibaltone degli equilibri politici si è deciso di renderli più rapidi e meno teneri. Dopo che il budget aziendale 2023 non ha avuto i voti del centrodestra (una sfiducia di fatto), dopo questa guerra di Sanremo e dopo le elezioni regionali di queste ore che si annunciano negative per la sinistra, entra nel vivo – per volere di Meloni che finora non aveva voluto creare sconquassi in Rai e non aveva avuto il tempo di mettere la testa a questo dossier – la ...

In base all'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le regionali in Lombardia, il presidente uscente Attilio Fontana è dato tra il 49,5% e il 53%, mentre Pierfrancesco Majorino è tra il 33% e il 37%. Meno della metà di quelli che votarono alle regionali del 2018: il 73 per cento.

In base all'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le regionali in Lombardia ... Meno della metà di quelli che votarono alle regionali del 2018: il 73 per cento.