Da luglio a Bastad aveva vinto una partita in 16 tornei Mistero! SERENA: voto 3 Colpevole di troppa bravura e personalità: anche dopo il ritiro fa più notizia delle colleghe attiveTour. Eppure ...... già ammonito, entra col piede a martello sul collopiede di Lozano. Il giallo non si discute, magari qualcosa di più sì. Malissimo". Mezzo voto in più inall'arbitro Massimi da parte ...

La pagella del lunedì del tennis mondiale: “and the Sinner is…” SuperTennis

Le pagelle della finale del Festival di Sanremo AGI - Agenzia Italia

Le pagelle della finale di Sanremo 2023, live: Chiara Ferragni da 5, Mr Rain banale (4), gigante Morandi Corriere della Sera

Sanremo 2023, le pagelle della serata finale del Festival Sky Tg24

Napoli-Cremonese, le pagelle: Lobotka a luci rosse. Il segreto di Lozano è svelato Corriere dello Sport

Nervi e regolarità da fondo: il primo cinese re (e anche finalista) sull’ATP Tour era inevitabile, in un torneo Usa è una beffa. Benvenuto a Yibing che batte il primo top 10 ed arriva al n.58 mondiale ...Perché Fagioli ha preso voto Ecco la spiegazione di Fantacalcio.it al 6 in pagella: “Entra per un Di Maria in fase calante per rimpolpare la mediana ed aiutare la difesa quando la Fiorentina aumenta ...