La nuova foto per i 18 anni di Hashem di Giordania

(Di lunedì 13 febbraio 2023)diè il figlio più giovane dei sovrani Rania e Abd Allah II. Il 30 gennaio 2023 ha compito diciottoe la Casa Reale ha festeggiato questo traguardo importante con unadela principe. L’immagine è stata poi condivisa su Instagram da sua madre, la regina. “Buon compleanno! Che Dio ti benedica con tutta la gioia che tu dai a me e a tutti quelli che ti circondano”, ha scritto Rania a corredo dello scatto. Didisi sa davvero poco, se non che si è diplomato alle scuole superiori. Non è ancora chiaro che svolta prenderà il suo futuro: se opterà per la carriera militare (come la sorella Salma, che nel gennaio 2020 è diventata la prima donna pilota delle Forze armate giordane) o se preferirà continuare gli studi negli Stati ...

...immaginato con forme squadrate e un tetto posteriore leggermente inclinato così come è sembrato del resto dalle più recentispia del modello. Sulla parte anteriore è visibile un'ottica di...Ferrari, presentata laSF - 23: entusiasmo a Fiorano e primi giri in pista. 'Lotteremo per il ...la donna ha continuato ad attaccare l'ex compagno sui social media e ha pubblicato una sua...

Hashem di Giordania ha compiuto 18 anni: la nuova foto per festeggiarlo Vanity Fair Italia

F1 | Ferrari: le prime immagini ufficiali della nuova SF23 - FOTO F1inGenerale

Ferrari per la Formula 1 2023: tutte le foto della presentazione Sky Sport

Ferrari SF-23, tutte le foto della nuova Rossa di Leclerc e Sainz Tuttosport

Foto - Angelelli D2 Granturismo: in arrivo una nuova supercar italiana AlVolante

L'artista, riporta l'Independent, ha infatti condiviso oggi sul suo account Instagram alcune immagini della sua nuova opera, intitolata 'Mascara ... la donna ha un occhio gonfio e un dente mancante.ha nominato Katharine Dryer (foto) in qualità di Equity Lead, Europe and Asia Client Group. In questo nuovo ruolo, Katharine si dedicherà all'espansione della strategia di distribuzione per i prodotti ...