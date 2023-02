La notizia dell’arresto di questo medico è del 2021

Leggi su facta.news

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il 4 febbraio 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si riporta la«per omicidio» di Carlo Mosca, «primario del pronto soccorso di Montichiari» in Lombardia, perché avrebbe «somministrato VOLONTARIAMENTE farmaci mortali ai pazienti ricoverati per #Covid». Si tratta di un’informazione vecchia, presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione e perfuorviante. Vediamo perché. Il testo del post mette in evidenza, nelle prime righe, la data del 4 febbraio 2023, e scrive che Mosca «è ai domiciliari», dando l’impressione che si tratti di unadi pochi giorni fa. L’arresto per omicidio volontario di Carlo Mosca, primario del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari (che fa capo agli Spedali Civili di Brescia), è effettivamente avvenuta, ma oltre due anni ...