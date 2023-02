La Nasce un Sorriso Salerno corsara anche a Catanzaro

Leggi su anteprima24

La un'92 si conferma in vetta alla classifica di B femminile ed espugna il PalaCorvo. Contro l'Edilizia Innovativa Centro Basket finisce 36-62 al termine di una gara che ha evidenziato ancora una volta l'abilità difensiva delle granatine, brave a soffrire nel momento di prolungata sterilità offensiva evitando il rientro avversario. porta a casa un successo importante dalla Calabria ed ora guarda alla prossima: sabato 18 febbraio tra le mura amiche del PalaSilvestri arriverà l'Immensive Sant'Antimo, attualmente quarta in graduatoria. La sfida. Avvio sornione, c'è la scossa con la tripla di De Mitri per il +5 (2-7), poi la rimonta delle locali e la contro-reazione di ancora grazie a De ...