La morte cala dall’alto | a 78 anni dal bombardamento di Dresda

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 13 febbraio 2023) In occasione dell’versario deldi, riproponiamo ai nostri lettori questo esauriente articolo del 2019 IPNBerlino, 13 feb – Tra il 13 e il 15 febbraio del 1945 la flotta aerea del comando interalleato scaricò più di 7mila tonnellate di ordigni esplosivi e incendiari sulla città di, realizzando una tappeto che rase al suolo il centro storico della capitale sassone e che provocò un’apocalittica tempesta di fuoco. Sul numero esatto dei morti si è molto discusso e si continua a discutere: le cifre oscillano oggi tra le 25mila – come sembrerebbe emerso da una ricerca commissionata dalla stessa città dinel 2009 – e le 40mila vittime, come sostenuto dagli storici Jörg Friedrich e Ian Kershaw, il quale ultimo è oggi considerato tra i ...