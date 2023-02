La Moldavia | ' Mosca fomenta un golpe per portare il paese sotto la Russia e lontano dalla Ue'

Una accusa gravissima: la presidente della, Maia Sandu , ha detto chesta organizzando un complotto per rovesciare il governo di Chisinau , mettere la nazione "a disposizione della Russia " e far deragliare le sue aspirazioni di ...La presidente della, Maia Sandu, accusadi tramare per rovesciare con la forza la leadership filo - Ue del suo Paese col sostegno di "sabotatori con formazione militare, camuffati in abiti civili". Secondo ...

Nei mesi scorsi era stato il Washington Post a rivelare, riferendo fonti di intelligence moldave e ucraine, che Mosca stava cercando di destabilizzare la Moldavia, incitando proteste antigovernative ...Una accusa gravissima: la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha detto che Mosca sta organizzando un complotto per rovesciare il governo di Chisinau, mettere la nazione «a disposizione della Russia ...