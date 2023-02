La mamma di Zaniolo | «La Roma è stata scorretta Voleva venderlo | si è sentito fuori dal progetto» 

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il Corriere dello Sport intervista Francesca Costa, ladi Nicolò. Racconta la sua versione rispetto all’addio dell’attaccante alla. Dopo la vittoria della Conference League, dice,aveva pensato di cambiare aria. «Ne parliamo con la società che ci fa sapere una cosa: cinquanta o sessanta milioni, per loro, è il valore del ragazzo. Ma non arrivano offerte di quel tipo e lui resta, anche contento. Solo che si aspetta un rinnovo di contratto con cifre in linea con quella valutazione». Rinnovo che non arriva, dice ladi. «No, mentre ad altri suoi compagni i contratti vengono fatti. Ma non è solo un problema di soldi. Nicolò, con il passare delle settimane, inizia a rendersi conto di non far più parte del. La ...