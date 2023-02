La giornalista stronca il suo balletto | il coreografo Goecke le lancia escrementi di cane nel teatro | sospeso

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Marco, il direttore deldeldi Stato di Hannover, in Germania, è statocon «effetto immediato» per l’accusa di avertodicontro unache aveva criticato una sua opera. I fatti risalgono allo scorso sabato sera, 11 febbraio, durante la prima dello spettacolo Fede – Amore – Speranza e la reporter coinvolta è la critica Wiebke Hüster della Frankfurter Allgemeinen Zeitung. «Durante la prima pausa nel foyer, c’è stato un incidente tra il direttore delMarcoe una critica della Frankfurter Allgemeine Zeitung, in cui la sua personale l’integrità è stata violata», ha dichiarato in una nota l’Opera di Stato che si è definita «dispiaciuta» per ...