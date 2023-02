La furia di Kiev per le frasi di Berlusconi su Zelensky | «Preferisce Putin all’Italia | lo dica chiaro che vuole il genocidio degli ucraini»

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Le dichiarazioni di Silviocontro Volodymyrsono «un danno per l’Italia», dice il consigliere del presidente ucraino a Repubblica, Mykhailo Podolyak. Il leader di Forza Italia è «un agitatore vip che agisce nel quadro della propaganda russa – aggiunge Podolyak – baratta la reputazione dell’Italia con la sua amicizia con». Ieriha criticato la premier Giorgia Meloni sull’incontro avuto a Bruxelles con il presidente ucraino: «Io da premier non avrei mai incontrato», ha commentato l’ex premier al seggio per le Regionali in Lombardia. Critiche che hanno coinvolto anche la stessa Ucraina e il suo presidente: «Non doveva attaccare le due repubbliche autonome del Donbass». Podolyak dice a Repubblica: «Certo, non è di particolare valore commentare ciò che ha detto ...