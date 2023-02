(Di lunedì 13 febbraio 2023) Questoè davvero pazzesco: la squadra partenopea non sipiù e continua ad a conquistare una vittoria dietro l’altra e lo Scudetto e sempre più realtà. Ilha battuto questa sera lanel posticipo della 22ª giornata di Serie A, conquistando 3 punti importantissimi in una corsa allo Scudetto impeccabile. La partita E’ stato Kvaratskhelia a sbloccare il match con una rete al 22?. Osimhen ed Elmas, poi, hanno chiuso definitivamente i giochi, con due gol rispettivamente al 65? e 79?. La squadra si Spalletti è adesso a +16 dalla seconda classificata, l’Inter, che scenderà in campo domani in casa della Sampdoria. L'articolo CalcioWeb.

La Cremoneseha mollato cercando il pareggio ma una benevolenza dell'arbitro cheha ... ancora una volta, la vera forza degli azzurri in questa stagione che la sta consacrando...Bernardo cede in tre set allaProsecco DOC Imoco Conegliano . In un Palaverde gremito da ... Bernardoriesce a scuotersi nonostante i cambi effettuati da Bellano. L'unica biancorossa in ...

Serie A - Napoli-Cremonese 3-0: Kvaratskhelia-Osimhen-Elmas, la ... Eurosport IT

La capolista non si ferma più: il Napoli allunga ancora, 3-0 con la Cremonese CalcioWeb

Troppo Napoli, la Cremo in emergenza regge un’ora CremonaSport

VOLLEY/A2. L’ Akademia Messina non può nulla contro la capolista Roma. A Guidonia è 3-0 SportMe NEWS

Basket - A Desio non si passa: la capolista Cantù vince contro la ... Monferrato Web TV

Matelica 13 febbraio 2023 – Nella diciottesima giornata del campionato di serie A2 femminile di pallacanestro la Halley Thunder Matelica conquista una grande vittoria per 65-75 in trasferta sul ...Il Nardò sfiora il colpaccio in casa della Cavese capolista, il big match di Cava termina a reti inviolate ed i salentini mancano l'aggancio alla vetta. Il tecnico granata ...