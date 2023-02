La beauty tech ci sta semplificando la vita Ecco come

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il futuro è adesso o almeno così sembra guardando al settore cosmetico dove ogni giorno spuntano nuove tecnologie in fatto ditool e device. L’ultima è al vaglio dei ricercatori dell’Università del New Mexico e consisterebbe in una speciale piastra a raggi ionici in grado di tingere temporaneamente o permanentemente i capelli.tool e device per pelle e capelli guarda le foto Leggi anche ›device, i tool di bellezza che potenziano la skincare ...

È alimentato dall'avanzato Arcsoft3.0 con modalità Panorama, modalità HDR, modalità notturna, modalità AIe modalità Ritratto, che è su misura per quasi tutte le condizioni per ...Perché una bellezza inclusiva Gli strumenti disi rivelano importanti per aiutare ad elevare la percezione del make - up, da vezzo estetico a strumento dotato di una identità più ...

Tool, device e bellezza adattiva: ecco come la beauty routine si fa tech Io Donna

Saldi beauty tech: i dispositivi da acquistare Cosmopolitan

Piastra che asciuga i capelli, il nuovo Duet Style di ghd Marie Claire

La beauty routine francese da copiare da Jeanne Damas Harper's Bazaar Italia

Il tool make-up per chi ha mobilità ridotta Vanity Fair Italia

Una vera rivoluzione! Almeno per il momento. Sul fronte del trattamento viso e corpo, spesso sono le celebs con i loro selfie sui social a farci scoprire nuovi beauty tool e device. Come la maschera a ...Not that the HS55 Wireless Core was terrible, mind you. On the contrary, it was a beauty and a thing of comfort. Unfortunately, its sound quality just wasn’t up to par, which is essentially a kiss of ...