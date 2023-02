Kvaratskhelia voleva solo divertirsi

Leggi su zon

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il calcio è soprattutto un gioco ed in quanto tale, nasce con l’intento die divertire. Lo sa bene Kvicha, e lo ha dimostrato per l’ennesima volta durante Napoli-Cremonese. Proprio nel primo tempo della gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A, il georgiano si è reso protagonista di un’illuminazione che ha fatto brillare gli occhi ai cultori del calcio, inteso come gioco. La rete diIl gol del numero 77 del Napoli nasce proprio da un’invenzione di. Con la sfera che si stava dirigendo in tutta tranquillità verso il fondo, un calcio d’angolo al minuto 21 avrebbe fatto comodo a chiunque. Gli azzurri avrebbero potuto sfruttare la palla inattiva per colpire, e la Cremonese avrebbe potuto riposizionarsi meglio per difendere. Avrebbe fatto comodo a ...