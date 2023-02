(Di lunedì 13 febbraio 2023) La gioia didopo la grande vittoria del! Il talentuoso giocatore georgiano festeggia i suoi 22 anni con una piccola. Ilsta continuando a vincere e si conferma come una squadra straordinaria, semplicemente meravigliosa.è stato il protagonista della giornata di ieri, compiendo 22 anni e sbloccando la partita di campionato contro la Cremonese. Non c’era modo migliore per celebrare il suo compleanno: il giocatore è stato festeggiato in campo da tifosi e compagni di squadra e ancheha ricevuto auguri affettuosi da tutti, compreso un piccolo brindisi.ha poi posato per una foto ricordo con lo staff medico del ...

... ecco perché non la taglia Ma spunta il vero motivo per cui Khvichanon sta toccando ... Laera per sua nonna , recentemente scomparsa. E come conferma a CalcioNapoli24 il ...per Khvichada parte di Victor Osimhen per il gol del 3 - 0 del Napoli contro lo Spezia. Il nigeriano, dopo l'assist al bacio del georgiano che invece di tirare ha preferito ...

Kvaratskhelia la dedica social al Napoli e la festa negli spogliatoi napolipiu.com

Mattino – Kvaratskhelia fa impazzire i georgiani: la dedica MondoNapoli

Vodka: tutti parlano di quella dedicata a Kvaratskhelia, ma siamo ... Dissapore

Napoli, la commovente dedica di Kvaratskhelia dopo la vittoria contro la Roma Corriere dello Sport

Kvaratskhelia-mania, la Lego gli dedica un omino AreaNapoli.it

Khvicha Kvaratskhelia in sette mesi a Napoli ha già raccolto 10 gol e 14 assist in 22 presenze: numeri mostruosi per un talento che blocca il suo Paese (lo scrive il New York Times) ...Khvicha Kvaratskhelia ha conquistato i cuori dei tifosi napoletani e non solo. Anche i georgiani sono pazzi del numero 77 ...