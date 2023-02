Klarna svela quali sono i regali più gettonati per San Valentino

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Lingerie e prodotti di bellezza tra ipiù diffusi per la festa più romantica dell’anno Il giorno più romantico dell’anno è ormai alle porte e gli italianigià alla ricerca del regalo perfetto per il proprio partner., leader globale nei servizi bancari, di pagamento e di shopping,le idee regalo preferite per festeggiare questo giorno speciale. Specchio, specchio delle mie brame…molti gli italiani che scelgono di festeggiare Sancon una cena o una fuga romantica, quindi non sorprende che vogliano essere impeccabili dalla testa ai piedi. Letteralmente. Secondo ilShopping Index* le vendite di prodotti per manicure e pedicureaumentate rispettivamente dell’87% ...