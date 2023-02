(Di lunedì 13 febbraio 2023) MILANO – Con “Off The, New” prosegue la serie di album dal vivo; anche questo titolo documenta la spettacolare stravaganza di un concerto dei, band che vanta un fedele seguito di fans, come dimostra ogni loro tour italiano. La band vanta più di 100 milioni di album venduti in tutto il mondo ed è il primo gruppo americano ad aver vinto in ogni categoria del Gold Record Award. L’ineguagliabile eredità della band è stata segnata da tour mondiali da record, nel corso di una straordinaria carriera lunga finora 50 anni. Registrato dal vivo alla Mid-Hudson Arena il 28 novembre, durante l’Animalize World Tour, “Off The, New” è il quinto di una ...

... il terzo album dei New Order pubblicato nel 1985, che èpoco meno di un mese fa. "Joy ... "Low - life" così venne anticipato da "The perfect", pensata per questo scopo: una delle grandi ...In ordine didegli artisti: PAOLA & CHIARA in DOLCE & GABBANA - Domanda: ma era veramente ...le scarica lui dal camion Voto 4 Leo Gassmann (source IG @sanremorai) I CUGINI DI CAMPAGNA - I...

Kiss: in uscita Off The Soundboard: Poughkeepsie, New York, 1984 Musicalnews.com

Star Comics: i fumetti in uscita questa settimana Fumettologica

Coma_Cose a Kiss Kiss: "A Sanremo ci raccontiamo, forse anche ... Radio Kiss Kiss

Elodie ha svelato la tracklist del suo prossimo album "Ok. Respira" Radio Kiss Kiss

Andrea Delogu a Kiss Kiss: "Sanremo 2023 produrrà un anno di ... Radio Kiss Kiss

MILANO – Con “Off The Soundboard: Poughkeepsie, New York, 1984” prosegue la serie di album dal vivo; anche questo titolo documenta la spettacolare stravaganza di un concerto dei Kiss, band che vanta ...Stefano Ceci, ex manager e amico di Diego Armando Maradona, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, durante 'Radio Goal': "C'era stata doppia denuncia in sede civile e penale per truffa ...