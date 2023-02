Kiev contro Berlusconi | “Un agitatore vip amico di Putin che danneggia l’Italia”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma – Scoppia il caso diplomatico tra Italia e Ucraina dopo le dichiarazioni di, che ieri, uscendo dals seggio di Milano, aveva dichiarato: “Io a parlare con Zelensky se fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili”, dice, che esprime un giudizio negativo sul presidente ucraino: “Bastava che cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore”. Secondo, infatti, “per arrivare alla pace il presidente americano dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli ‘è a tua disposizione dopo la fine della guerra un piano Marshall per ricostruire l’Ucraina’”. Il leader di Forza ...

È vero, però, che Mosca ha sempre minacciato ritorsioni contro per l’invio di armi a Kiev: per Putin tutto ciò è una “provocazione”. Il risultato Come quello di “al lupo, al lupo”. Al contrario, in ...“Getti la maschera e dica pubblicamente di essere a favore di questo genocidio”, l’accusa da Kiev, che ritiene Berlusconi incapace ... Le ridicole accuse odierne contro Zelensky sono il tentativo di ...