(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Le accuse insensate dicontro Zelensky sono un tentativo dire ledifino ai gomiti. Un tentativo di dimostrare la sua lealtà al dittatore russo”. È quanto scrive su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, a proposito dell’attacco a Zelensky del leader di Forza Italia, Silvio. Per il portavoce del ministero degli Esteri ucraino,“sta incoraggiando la Russia a continuare i suoi crimini contro l’Ucraina” Nikolenko ricorda di aver lavorato in Libia nel 2010 quando l’allora premier incontrò Gheddafi e “baciò ledel dittatore per mostrare lealtà. Diffondendo la propaganda russa, incoraggia Mosca a continuare i suoi crimini e quindi ha responsabilità ...

Scintille in maggioranza. Il Cavaliere scatena la polemica. Le opposizione all'attacco: 'Il leader azzurro sta con l'amico Putin, così l'Italia si isola in ...... ma che entro il 24 febbraio si sarebbe recata aper segnare anche plasticamente la scelta di campo del governo. Probabilmente ha ragione chi sostiene come alcuni esponenti di Fratelli d'...

Kiev attacca Berlusconi: "Bacia le mani insanguinate di Putin" LA NOTIZIA

Medvedev: useremo il nucleare se Kiev attacca regioni russe. Von der Leyen: nuove sanzioni a Mosca RaiNews

Guerra in Ucraina, Kiev denuncia un massiccio attacco russo a siti energetici RaiNews

Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 355 - Tajani: le parole di Berlusconi non cambiano nostra posizione - Tajani: le parole di Berlusconi non cambiano nostra posizione RaiNews

Berlusconi attacca Zelensky e imbarazza il governo. Meloni: "Noi ... QUOTIDIANO NAZIONALE

È quanto scrive su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, a proposito dell’attacco a Zelensky del leader di ... concluso il portavoce del capo della Diplomazia di ...Silvio Berlusconi torna ad attaccare il presidente ucraino sostenendo pienamente ... per dirgli in sostanza di non appiattirsi troppo sul blocco euro-atlantico che sta armando Kiev fino ai denti, ...