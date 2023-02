Kessie all' Inter | chi segue la trattativa in prima persona | sfregio al Milan

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il possibile sgarbo di mercato dell'al. Franckvuole tornare in Italia e i nerazzurri provano a chiudere il colpo con l'aiuto di unmediario speciale: Hakan Calhanoglu.è stato definito da Xavi pubblicamente ha definito come un giocatore importante per il club catalano, ma è chiaro che il suo impiego in questo momento non soddisfi il centrocampista e il suo entourage. E così, secondo La Gazzetta dello Sport, Calhanoglu vorrebbe che il suo amicofacesse lo stesso percorso, lo stesso ivoriano che ha capito come la Serie A sia una dimensione migliore per le sue caratteristiche. I due si sarebbero scambiati messaggi continui per capire la fattibilità dell'affare.ha voluto sondare la situazione dal punto di vista ambientale e ha ...

Continuano a rincorrersi i rumors su un possibile addio di Marcelo Brozovic'Inter. C'è un nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra in caso di ...dell'Inter per Franck, ...... una condizione imperfetta che indurrebbea tornare in Serie A , a Milano e'Inter. Inter, si attende l'arrivo di: come sarà possibile . Prestito con diritto di riscatto: ecco la ...

Franck Kessie all’Inter, arriva l’annuncio dell’agente: tifosi spiazzati MilanLive.it

Da oggetto misterioso a sorpresa: la strana storia tra Kessie e il Barcellona La Gazzetta dello Sport

Kessie e Inter, Xavi chiude la porta: «Può essere importante» Inter News 24

Kessie all’Inter, annuncio ufficiale che cambia tutto CalcioMercato.it

VIDEO / Inserimenti, gol bellissimi e assist: cosa può dare Kessie all’Inter fcinter1908

Franck Kessie come Hakan Calhanoglu: dal Milan all'Inter. Una suggestione di mercato, che però sembra assumere una dimensione sempre più concreta. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, l'ivoriano ...Intanto si susseguono le voci che vedono Franck Kessiè vicino all’Inter per la prossima stagione. Si era già ipotizzato uno scambio con Brozovic a gennaio mentre per l’estate potrebbe essere valutata ...