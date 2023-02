Kalulu | “Il Cambio di Modulo ha Aiutato il Milan | Mai Vissuto un Momento Così – Champions League”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Pierre, difensore del, è stato protagonista di una conferenza stampa alla vigilia della sfida dicontro i Tottenham. Il giocatore ha espresso le sue opinioni sulla partita, sulla forma fisica e sui consigli che riceve dal fratello Aldo, che ha segnato un gol spettacolare nel weekend.ha anche parlato della sfida contro giocatori di alto livello come Perisic e Son e della possibilità di sfruttare l’assenza di Varane nella nazionale. Ha anche affermato che questo periodo di difficoltà lo sta rendendo più forte.ha sottolineato l’importanza di un atteggiamento positivo per vincere le partite più importanti. Ha anche spiegato come ildiabbiala squadra, ma che ...

