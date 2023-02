"I combattenti sono le persone migliori perché si sacrificano per gli altri - ha affermato- ma questo luilo può capire. Ha vissuto tutta la sua vita da qualche parte in un monastero o ...2023 - 02 - 13 11:15:29mi offendo con il Papa, è troppo vecchio 'mi sento offeso dal Papa, è troppo vecchio per offendersi con lui'. Lo ha detto il leader ceceno Ramzanin ...

Kadyrov, 'non mi offendo con il Papa, è troppo vecchio' Agenzia ANSA

Ucraina, Kadyrov: "Papa troppo vecchio perché mi offenda con lui" Adnkronos

Ucraina, il leader ceceno Kadyrov: "Non mi offendo con il Papa, è ... Notizie - MSN Italia

I gemelli diversi del putinismo e la cecenizzazione della Russia Linkiesta.it

Ucraina, news in diretta: "Russia perde 824 soldati al giorno" - Esteri ... QUOTIDIANO NAZIONALE

An ally of Vladimir Putin has insisted Russia would achieve its military goals in Ukraine by the end of the year. Ramzan Kadyrov, leader of the Russian region of Chechnya, said in an interview that ...Head of the Chechen Republic Ramzan Kadyrov (pictured) argued on Monday that Moscow forces have to take over Odessa and Kharkiv to ensure Russia's security. Noting that the move is the ...