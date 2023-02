Kadyrov | attentato fallito a un suo fedelissimo | «Volevano ucciderlo con una lettera avvelenata» E insulta Papa Francesco

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Hanno tentato dicon unaimpregnata di veleno. Così il comandante delle forze cecene in Ucraina, Apty Alaudinov, sarebbe stato aggredito cinque giorni fa, riuscendo però ad accorgersi subito del pericolo e a salvarsi. A riferire quanto accaduto è il luogotenente di Putin in Cecenia, Ramzan: «Cinque giorni fa è stato avvelenato con unaimbevuta di un non meglio specificato agente tossico, ma ora sta bene e sempre non essere in pericolo di vita». A citare le sue dichiarazioni l’agenzia Interfax e la testata indipendente Meduza. Secondo il leader ceceno il generale si sarebbe accorto della sostanza tossica «dall’odore pungente» prendendo così «prontamente delle misure precauzionali disinfettandosi le mani e le cavità nasali».riferisce ancora che «anche gli ...

"Non mi sento offeso dal Papa, è troppo vecchio per poter avercela con lui", ha dettoin un'intervista alla televisione russa ripresa dall'agenzia Ria Novosti. "I combattenti sono le persone ...Durò in carica pochi mesi, dal 5 ottobre 2003 al 9 maggio 2004, quando fu ucciso in un...junior salì al potere in Cecenia nel 2006 dapprima come primo ministro, poi come presidente ...

"Parallelamente, è in corso un'indagine su questo attentato e per identificare le persone coinvolte", ha detto, prima di augurare ad Alaudinov e ai suoi consiglieri una "pronta guarigione". Kadyrov, ...