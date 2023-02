Juventus-Nantes | Europa League 2023 | programma | orario | tv | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 febbraio 2023): l’chiama e i bianconeri – nell’andata degli spareggi per accedere alla fase ad eliminazione diretta della competizione – vogliono rispondere presente. All’Allianz Stadium di Torino la squadra di Max Allegri riceve il club francese, in una sfida sicuramente non facile all’interno di una stagione complicata per la “Vecchia Signora”. Tattica, ritmo e intensità: chi la spunterà? La parola al campo. Unico giudice supremo. Il match trasarà trasmesso in diretta da TV8 in chiaro, quindi da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport 1 (201). Insi potrà seguire sul sito tv8.it, SkyGO e NOW. La DIRETTA LIVE testuale sarà garantita da OA Sport, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo ...