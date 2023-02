Juventus | l’arma segreta bianconera non è il tridente

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Moltissimi tifosi dellastavano aspettando solo questo momento. Ad inizio anno ogni opinionista o semplice appassionato avrebbe giurato che la disposizione in campo degli uomini di Allegri sarebbe dovuta essere questa. Unoffensivo completo, per tecnica, rapidità e cinico nella realizzazione. Chiesa – Vlahovic – Di Maria sono gli uomini più importanti e decisivi della rosa juventina, e tutti i fans della Vecchia Signora aspettavano con ansia il giorno di poterli vedere giocare tutti e tre insieme dal primo minuto. Il grave infortunio di Chiesa, la fastidiosa pubalgia del serbo e gli acciacchi del campione del mondo avevano reso finora impossibile questa contemporaneità. Ieri sera però contro la Fiorentina ilè finalmente potuto scendere in campo all’Allianz Stadium. L’attenzione dei tifosi durante il ...

