Juventus | l' Allegri furioso scatena il mondo del web - Social

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Che studi o che faccia dei corsi per imparare a comportarsi in modo educato ' Il web èto: 'Leggo di persone che vorrebbero fare una statua adperché sta sorreggendo un macigno da solo,...

Le dichiarazioni di Massimilianodopo- Fiorentina Dopo la partita Juve - Fiorentina è intervenuto in sala stampa anche il tecnico bianconero Massimiliano, il quale ha ...Maxfurioso, a bordocampo, durante- Fiorentina. L'allenatore bianconero ha sentito fischi e insulti verso alcuni suoi giocatori, si è girato verso la tribuna e ha urlato: "Stai zitto!", ...

Allegri e la tecnologia battono la Fiorentina. La Juve sarebbe 2ª, e la classifica sarà riscritta... Calciomercato.com

Repubblica Torino - Esultanza esagerata e liti con i tifosi, Allegri si carica la Juve sulle spalle Tutto Juve

Juve, la cattiva gestione dei giovani nelle intercettazioni: 'Carrozone Under 23' e 'Se aspettiamo Allegri...' Calciomercato.com

Allegri esulta davanti a Fabbri: il Var e Juve-Fiorentina Tuttosport

Una situazione non semplice nonostante la Juventus, in mezzo al campo, possa disporre di una batteria piuttosto folta di centrocampisti. L’infortunio di Miretti complica le cose ma ad Allegri non ...La Juventus continua la risalita in un campionato privo di certezze per via dei tribunali, Allegri trascinatore di tutta la truppa e difensore contro tutto e tutti. La classifica dice 29 punti, 12 di.