Juventus | Ihattaren arrestato per sospetta violenza ai danni dell’ex fidanzata

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Non c’è pace per Mohamed, calciatore ancora sotto contratto con lama con problemi ben più seri da risolvere rispetto a quelli sportivi. Il 21enne è infatti statoin Olanda, come riportato dai media locali, con l’accusa diai. Il tutto proprio nel giorno del compleanno di, che negli ultimi mesi ha fatto parlare di sè per tutto tranne che per motivi legati al campo. Le forze dell’ordine non confermano l’idendità dell’uomo, mentre l’avvocato disi sta trincerando dietro a un “no comment” piuttosto eloquente. Dopo che l’Ajax aveva rifiutato la proposta di ingaggiarlo nello scorso mese di ottobre, ...

Commenta per primo Nuovi guai per Mohamed, il giocatore dellaè stato arrestato in Olanda . A riferirlo è la stampa locale, che racconta i dettagli. Il fantasista classe 2002, rientrato in bianconero dopo il prestito all' ...Secondo quanto riferisce la stampa olandese, Mohamedè stato arrestato ieri ad Amsterdam, dove era rientrato nel suo giorno libero in occasione ...21enne calciatore di proprietà della,...

L'ultima di Ihattaren: arrestato in Olanda con l'accusa di violenza sull'ex fidanzata La Gazzetta dello Sport

Ihattaren arrestato in Olanda. Accuse di aggressione all'ex fidanzata Juventus News 24

Ihattaren, nuovi guai: arrestato con l'accusa di violenza sull'ex ... Calciomercato.com

De Telegraaf - Arrestato Ihattaren, in manette per presunta ... Goal.com

Vanenburg, scontro con Ihattaren: "Gli ho detto che era grasso come Ronaldo" Corriere dello Sport

Proprio non si riesce a parlare di Mohamed Ihattaren per il suo enorme talento calcistico. Il classe 2002 olandese di proprietà della Juventus è finito nuovamente nell'occhio del ciclone per una ...Il calciatore olandese di proprietà della Juventus sarebbe stato fermato dalla Polizia di Utrecht per aggressione all'ex fidanzata.