Juve | Allegri contro il tifoso che critica | “Stai zitto” – Video

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – Massimilianounche fischia alcuni giocatori dellantus. Ildell”esplosione’ del tecnico bianconero, ripreso dalla tribuna, rimbalza sui social e anima il dibattito tra i tifosi delladopo la vittoria per 1-0la Fiorentina. “…”, urla, rivolto verso la tribuna, mentre in campo il gioco prosegue. L’allenatore, con ogni probabilità, alza la voceun sostenitore che prende di mira De Sciglio e Kean. Soprattutto il difensore non rientra tra i giocatori preferiti del tifo bianconero. Le immagini dell’furioso accendono la discussione tra chi riconosce all’allenatore un ruolo da plenipotenziario in un ...

...stati minuti piuttosto concitati che hanno anche portato all'ammonizione di Massimiliano. ... Kean, De Sciglio e Paredes sono giocatori della. Mi dispiace che qualcuno venga allo stadio con ...Se il tecnico diventa un punto di riferimento per una parte della tifoseria, c'è che non dimentica il rendimento dell'allenatore. La, da un anno e mezzo, non brilla per organizzazione in ...

Le strigliate ai giocatori, i litigi coi tifosi e quel -15 da gestire: perché Allegri è così nervoso La Gazzetta dello Sport

Allegri e la tecnologia battono la Fiorentina. La Juve sarebbe 2ª, e la classifica sarà riscritta... Calciomercato.com

Juve, non solo Allegri, anche Bonucci scatenato in tribuna: ‘Stai seduto!’ VIDEO ilBianconero

"Stai zitto": l'ira di Allegri contro un tifoso della Juve Sport Mediaset

La prima pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo. Sono tanti gli spunti che arrivano dalla prima pagina di Tuttosport. Il noto quot ...Fabio Caressa, durante Sky Calcio Club, ha parlato del successo bianconero sulla Fiorentina: "La Juventus ha tanta più qualità rispetto a prima: Di Maria gioca e Chiesa è tornato. Anche se nel secondo ...