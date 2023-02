Juve a -15? Vediamo ad aprile Nella mia testa | cosa sa Szczesny

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Per lantus un 1-0 sofferto e arrivato dopo la rete dell'1-1 di Castrovilli annullata alla Fiorentina, che ha mandato su tutte le furie i viola. Locatelli, all'89', ha proto per una spinta di Ranieri sulla giocata che precede la conclusione di Castrovilli. Per Fabbri non c'è stato fallo, ma l'arbitro è stato chiamato al Var per rivedere la posizione del difensore viola: Ranieri partecipava all'azione ed è in fuorigioco, per questo il gol è stato cancellato. Tutto merito del fuorigioco semiautomatico, che ha rimesso le cose a posto. L'estremo difensore polacco Szcz?sny commenta l'episodio con ironia tagliente: "Sinceramente mi sembrava che Ranieri avesse commesso fallo ma l'arbitro ha annullato per fuorigioco – le dichiarazioni rese a Dazn nel dopo gara — È la prima volta che mi capita di vedere un gol annullato agli avversari al novantesimo, ...

Senza ipunti in meno, oggi la, in attesa di Samp - Inter di stasera, avrebbe passato la notte e il giorno da seconda assoluta a 44 punti. I tifosi della Fiorentina possono consolarsi con il ...L'ambiente bianconero è confuso e oscilla dal pensarla come Allegri, che si vede a un punto dal settimo posto (quindi Conference League), o come Szczesny che non conta il -e, quindi, si proietta ...

Juve: Allegri, trovato equilibrio dopo mazzata -15 Agenzia ANSA

Caf, le motivazioni del -15 alla Juve: “Illecito grave, ripetuto e prolungato. Alterato il risultato sportivo” La Gazzetta dello Sport

Plusvalenze Juve, penalizzazione di 15 punti: come cambierebbe classifica Adnkronos

Plusvalenze, stangata della Corte federale: "Juventus penalizzata di 15 punti" - Calcio Agenzia ANSA

Juventus penalizzata di 15 punti: la sentenza sulle plusvalenze Sky Sport

Direttamente dal proprio account "Twitter", Fabio Ravezzani, direttore di "Telelombardia", commenta così il successo della Juventus sulla Fiorentina nell'ultima ...The performance of Perr Schuurs, who was bought in the summer soccer market session for about 12 million euros as a replacement for Gleison Bremer who moved to Juventus ... the former Ajax player has ...