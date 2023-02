John Wick | Chapter 4 | lo spot del Super Bowl 2023 inaugura la Settimana di John Wick

(Di lunedì 13 febbraio 2023) IIregala ai fan un promo di4 che anticipa l'arrivo di contenuti speciali quotidiani, in attesa dell'uscita italiana del film con Keanu Reeves prevista per il 23 marzo. Lionsgate ha approfittato delper regalare ai fan un nuovo adrenalinico teaser trailer di4 chela "di". "Game Over?" Lionsgate ha twittato a fine partita. "Non proprio. Ladiinizia ora." ...

Lionsgate ha approfittato del Super Bowl 2023 per regalare ai fan un nuovo adrenalinico teaser trailer di John Wick: Chapter 4 che inaugura la "settimana di John Wick". "Game Over" Lionsgate ha twittato a fine partita. "Non proprio. La settimana di John Wick inizia ora." John Wick: Chapter 4, in uscita nei

