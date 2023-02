Jasmine Flury d’oro in discesa | sul suo successo anche le mani del bergamasco Parravicini

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Talento, coraggio e ferri del mestiere perfetti: difficile, senza una di queste variabili, potersi mettere al collo una medagliamondiale. Chiedere, per informazioni, a, la 29enne svizzera che sabato mattina si è imposta, contro pronostico, nellalibera dei Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento a Méribel. In quella che sarebbe dovuta essere la gara di Sofia Goggia, che è andata invece incontro a una prestazione poco brillante terminata con l’inforcata che le è costata la squalifica, l’elvetica è stata pulitissima, trovando il giusto compromesso tra velocità e precisione nelle linee, potendo contaresu una pista ancora in ottime condizioni al momento della sua prova (col pettorale numero 2). Così, per lei che in carriera aveva vinto una sola gara in Coppa del ...