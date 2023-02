Jankto | ' Sono gay e non voglio più nascondermi' Il coming out che segna la svolta nel calcio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Questa può davvero essere unanella battaglia per i diritti e l'inclusione nel mondo del. Jakub, 27enne ex centrocampista di Sampdoria e Udinese e ora allo Sparta Praga, ha fatto ...

Jacub, centrocampista dello Sparta Praga, in prestito dal Getafe, club spagnolo, ha fatto coming out con un video postato sul suo profilo Instagram: "gay e non voglio più nascondermi", dice il ...Le sue parolequelle di un uomo che vuole essere semplicemente se stesso. D'ora in poi,sarà anche un esempio, soprattutto per quei giovani costretti a vivere nell'ombra il loro ...

Coming out di Jankto: "Sono omosessuale, non voglio più nascondermi" Fantacalcio ®

Calcio, l'ex Udinese Jakub Jankto fa coming out: “Sono gay e non voglio più nascondermi” Sky Tg24

Jankto, il coming out dell'ex di Udinese e Samp: "Sono gay, non voglio più nascondermi" Sky Sport

Calcio: coming out Jankto, 'sono gay e non voglio nascondermi' Agenzia ANSA

Jakub Jankto: «Sono omosessuale, non voglio più nascondermi». Chi è l'ex di Sampdoria e Udinese Corriere della Sera

Jakub Jankto, centrocampista dello Sparta Praga in prestito dal ... Senza violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi".«Ciao, sono Jakub Jankto. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi». Sono queste le parole con cui Jakub Jankto fa coming out. Il 27enne centrocampista ceco, che in Italia ha vestito le maglie di ...