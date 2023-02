Jankto si dichiara omosessuale | le reazioni social

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Un messaggio che la comunità LGBTQ+ aspettava da tempo. Jakubsi è appena espostondosi. Tra i calciatori ancora in attività forse questa è la prima volta in cui qualcuno trova il coraggio di lanciare un messaggio del genere. Troppi ancora i pregiudizi, ma questo sarà un passo che sicuramente smuoverà i cuori e gli animi dei più sensibili a queste tematiche e non solo. Il messaggio di“Sonoe non voglio più nascondermi“. Così inizia il messaggio pubblicato da Jakubsui propri profili. “Come tutti ho le mie forze e le mie debolezze, un lavoro che ho fatto sempre al massimo con serietà, professionalità e passione. Ora come tutti voglio vivere la mia libertà senza paure, pregiudizi e violenza, ma con ...

Jakub Jankto dichiara di essere gay e scuote il mondo dello sport: nel futuro tutti devono poterlo fare, senza che sia necessario il coraggio di farlo ...Jacub Jankto rompe un tabù: erano anni, decenni, che un calciatore professionista del suo livello in Europa non faceva coming out, che non dichiarava la sua omosessualità. Ha scelto di farlo con un ...