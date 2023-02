Jankto fa coming out | “Non voglio più nascondermi”

Jakubfaout, e cresce la squadra di calciatori - ex o in casi piu' rari in attività - che si fa coraggio di fronte al tema omessualità. Ancora tabù per lo sport piu' diffuso al mondo. Nell'...Nella giornata delout di, anche la Juventus ha pubblicato un video in cui due sue calciatrici, Linda Sembrant e Lisa Boattin, hanno condiviso con il pubblico e con i tifosi la loro storia d'amore. Una ...

Jankto fa coming out: "Sono gay e non voglio più nascondermi" Tuttosport

Jakub Jankto, l’ex Samp e Udinese fa coming out: “Sono gay, non voglio più nascondermi” Il Fatto Quotidiano

Il coming out di Jankto: "Sono omosessuale e non voglio più nascondermi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Jankto fa coming out, il messaggio del Milan: "Siamo con te" Tutto Juve

Jankto: "Sono gay e non voglio più nascondermi". Il coming out che segna la svolta nel calcio La Gazzetta dello Sport

Il mondo del calcio si schiera con Jakub Jankto, il 27enne ex Udinese e Sampdoria che oggi ha fatto coming out sui social, dichiarando la […] Il mondo del calcio si schiera con Jakub Jankto, il 27enne ...Jakub Jankto fa coming out, e cresce la squadra di calciatori - ex o in casi piu' rari in attività - che si fa coraggio di fronte al tema omessualità. Ancora tabù per lo sport piu' diffuso al mondo.