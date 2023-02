Jankto | ex centrocampista di Udinese e Samp | “Sono gay | basta nascondersi”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Ciao.Jakubgay e non voglio più nascondermi.” Comincia così il video che l’exdi Ascoli,doria ha deciso di pubblicare su Instagram. Un coming out affidato ai social network: “Come tutti gli altri ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, L'articolo proviene da Inews24.it.

Non si tratta dell'unico caso di ex calciatori di Serie A: l'ex Lazio Thomas Hitzlsperger aveva già fatto coming out nel 2014, oraancora in attività, potrebbe essere l'esempio ...Il coming out di Jakubsta scuotendo il mondo del calcio. Tanti i messaggi di sostegno aldello Sparta Praga, ex Udinese e Sampdoria dopo l'annuncio della sua omosessualità, ("È un giorno importante. ...

