Jankto e lo scalpore per l’ultimo “primo” calciatore gay | sono tornati i rabdomanti di omosessuali

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’ultima volta che aggiornammo questo pezzo era maggio 2022. Jake Daniels era “ilinglese in attività a fare coming out. Eradi altri “primi” (la solitudine dei numeri primi è una balla): l’australiano Cavallo, o il precursore Fashanu. Oggi ci rimettiamo mano, perché ha fatto coming out Jakub. Ed è in home dei principali media sportivi europei perché ha aggiunto una nuova sotto-categoria alla tipizzazione delomosessuale: “il più famoso finora”. Il finora è un’apertura di credito: si spera ce ne saranno altri, più in là, ancor più noti. In questa storia di disvelamenti intimi la categorizzazione del primato è importante, perché giustifica sempre il titolo, a scalare. Il “secondo” gay del calcio, capirete, non conta. Sai che noia. E quindi ci risiamo: update. ...